Ruim € 4,5 miljoen beschikbaar voor een gezond gewicht voor Groningers

GRONINGEN – Het aantal mensen met overgewicht neemt toe in de hele provincie Groningen, met de hoogste aantallen in Noordoost-Groningen. Het is belangrijk om daar iets tegen te doen. Met een regionale aanpak in het netwerk Gezond Groningen wordt er met inwoners gewerkt aan het terugdringen van overgewicht en obesitas bij Groningers.

Het project Vitaal Groningen, onderdeel van deze brede regionale aanpak, heeft hiervoor € 4,75 miljoen ontvangen uit het Uitvoeringsprogramma Gezondheid (2024 – 2025) van het Nationaal Programma Groningen. Gedeputeerde Pascal Roemers van de provincie Groningen: “Gezond opgroeien en gezond oud worden, daar is deze samenwerking op gericht. We gaan gezondheid beter onder de aandacht brengen.’’ Het project start in 2026 en helpt inwoners van de provincie Groningen in hun eigen buurt toe te werken naar een gezond gewicht.



Gezondere leefstijl en leefomgeving

De Groninger leeft gemiddeld ongezonder dan de rest van Nederland. Met een provinciale brede aanpak tegen overgewicht wordt met het project Vitaal Groningen ingezet op maatwerk in de eigen omgeving. Zo wordt gestimuleerd dat Groningers samen met professionals en lokale initiatieven werken aan bewustwording, gezonder gedrag en een gezonde leefomgeving in wijken en dorpen.

“Overgewicht wordt nog te vaak gezien als iets waar iemand zelf schuld aan heeft. Maar zo werkt het niet. Obesitas is een ziekte, met vooral maatschappelijke oorzaken. Als regio hebben we hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De middelen van het Nationaal Programma Groningen zijn bedoeld om de regio te versterken, en daar hoort goede gezondheid natuurlijk bij. Je kunt niet bouwen aan een sterke regio zonder te investeren in gezonde inwoners” zegt Nynke Scherpbier, hoogleraar huisartsengeneeskunde in het UMCG en voorzitter van de stuurgroep van Vitaal Groningen. Trudy Oldenhuis, huisarts en voorzitter DokNoord, vult aan: “Er is ook behoefte aan een begeleidende rol vanuit de huisarts rond de behandeling van overgewicht. Werken aan overgewicht vraagt namelijk om afgestemde interventies en behandelingen. Daar werken we in deze aanpak naartoe.”



Samenwerking in de hele provincie

Vanaf 2026 starten in alle Groninger gemeenten nieuwe vormen van samenwerking tussen zorg, welzijn, leefstijl, sport en onderwijs. De aanpak richt zich op volwassenen met (risico op) overgewicht en versterkt de samenwerking tussen huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, apothekers, buurtsportcoaches, welzijnscoaches en lokale initiatieven. Ook studenten van MBO, HBO

en WO leren mee over gezonde leefstijl en leefomgeving, en dragen bij aan de aanpak in dorpen en wijken.

In de samenwerking wordt er ingezet op drie pijlers:

1- Inwoners krijgen sterkere leefstijlondersteuning door middel van begeleiding binnen een goed afgestemde keten van zorg- en welzijnsprofessionals.

2- Vouchers helpen inwoners om hun leefomgeving gezonder te maken en zo overgewicht te voorkomen.

3- Studenten uit verschillende studierichtingen leren en werken samen met inwoners en professionals uit de wijk aan praktische oplossingen rond gezondheid en leefstijl.



Wat levert het Groningers op?

De regionale aanpak sluit aan op het dagelijks leven van inwoners en biedt meer ruimte voor maatwerk. Door zorg en welzijn te verbinden krijgen inwoners ondersteuning die past bij hun situatie. Lokale initiatieven krijgen nieuwe energie en middelen. “Buurtinitiatieven spelen een belangrijke rol in de aanpak in dorpen en wijken. Inwoners weten zelf goed wat voor hen in de eigen omgeving past. Dit helpt om gezond gedrag te stimuleren en werkt preventief om overgewicht te voorkomen, “ aldus Johan Brongers,

voorzitter van de Tintengroep, namens de Groningse welzijnsorganisaties. Ook studenten brengen kennis in en leren mee over wat werkt in de praktijk. Zo draagt de regionale aanpak bij aan gezondere, leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken.



Een gezond Groningen

Vitaal Groningen is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Gezondheid van de provincie Groningen en is een samenwerking tussen het netwerk Gezond Groningen waaronder de Groninger gemeenten, GGD Groningen, welzijnsorganisaties, DoKNoord, het UMCG, Menzis, WIJS en regionale kennis- en onderwijsinstellingen (RUG, Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfa-college, Aletta Jacobs School of Public Health).

