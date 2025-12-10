Sfeervolle kerstfair trekt veel bezoekers in De Bolderbörg

VLAGTWEDDE – In WoonServiceCentrum De Bolderbörg werd vanmiddag een bijzonder gezellige kerstfair gehouden. De belangstelling was groot en de sfeer gemoedelijk; bewoners, familieleden, omwonenden en bezoekers uit het dorp wisten de weg naar het zorgcentrum goed te vinden.
Er stonden kraampjes waar hobbyisten hun zelfgemaakte creaties aanboden: van kerstdecoraties en sieraden tot kleding, kaarten, jam, poffert en handgemaakte cadeautjes. De geur van vers gebakken lekkernijen maakte het geheel extra sfeervol. Zo werden er ter plekke spekdikken gebakken en waren de eerder gemaakte kniepertjes binnen een paar uur volledig uitverkocht.
Voor de inwendige mens was goed gezorgd. Bezoekers konden genieten van koffie, thee en warme chocolademelk. Wie trek had, liet zich verwennen met een wafel met warme kersen of een gehaktbal. Daarnaast werd er een verloting gehouden met diverse mooie prijzen, wat zorgde voor extra enthousiasme onder de aanwezigen.
De opbrengst van alle activiteiten komt volledig ten goede aan de activiteitenpot voor de bewoners, zodat ook in het komende jaar weer mooie en gezellige momenten georganiseerd kunnen worden.
Het was een middag vol warme ontmoetingen, gesprekken en kerstsfeer – precies zoals een kerstfair hoort te zijn.
Foto’s: Jan Glazenburg