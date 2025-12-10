Sfeervolle kerstmarkt in Kanaalpassage

STADSKANAAL – De Kanaalpassage organiseert op zaterdag 13 december de jaarlijkse kerstmarkt. Van 10:00 tot 17:00 uur vullen kramen de passage en presenteren standhouders een breed aanbod aan mooie artikelen.
Noah Sipma verzorgt live muziek voor een gezellige kerstsfeer in de passage. De kerstman brengt deze dag ook een bezoek aan de kerstmarkt. Bezoekers kunnen kennis met hem maken en samen met hem op de foto gaan.
Ook voor kinderen is er genoeg te beleven. Een speciale kraam biedt workshops waar zij kunnen knutselen en creatief bezig zijn. Hier hebben kinderen de ruimte om iets leuks te maken voor thuis.
De overdekte passage biedt bezoekers comfort, ook bij minder goed weer. Hierdoor is de kerstmarkt een toegankelijk en leuk uitje voor iedereen die zin heeft in een gezellige zaterdag.
Bron: Centrum Stadskanaal