Vier Tweede Kerstdag met de Kerst Top 50!

GRONINGEN 1 – Op Tweede Kerstdag hoor je op de G1-zenders Radio Westerwolde en RTV GO! de allerleukste, warmste en meest sfeervolle kersthits in onze Kerst Top 50.
Je kunt zelf meebepalen welke nummers erin komen! Via een uitgebreide keuzelijst stel je jouw persoonlijke Top 10 samen met de mooiste en gezelligste kerstnummers. Uit alle inzendingen stellen wij de definitieve lijst samen.
Luister Tweede Kerstdag van 14.00 tot 18.00 uur naar de Kerst Top 50 en geniet van een heerlijke middag vol kerstgevoel!
Stemmen kan via de website van Groningen 1:
https://groningen1.org/kersttop50/