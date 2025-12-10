Villa Hoogheem in Nieuwolda nu gemeentelijk monument

NIEUWOLDA – Villa Hoogheem aan de Langeweg 1 in Nieuwolda is nu een gemeentelijk monument van de gemeente Oldambt. Wethouder Ger Klein overhandigde vandaag het monumentenbordje aan de eigenaars Ronny en Karin Sauselé -Bakker.
Villa met slingertuin
Villa Hoogheem werd in 1881 gebouwd als woonhuis met slingertuin bij de naastgelegen boerderij aan de Langeweg 2. De villa ligt heel beeldbepalend op de kruising van de Hoofdweg Oost en de Langeweg in Nieuwolda en is gebouwd in opdracht van Doeko Derk Dijkstra. Rond de villa ligt een bijpassende slingertuin met onder meer een gracht, slingerpaden en een zonnewijzer. De tuin is in 2011 opnieuw aangelegd, naar voorbeeld van beelden op oude ansichtkaarten.
Boerderij Hoogheem
Naast de villa staat boerderij Hoogheem. De boerderij is in 1771 gebouwd en is de enige boerderij van het Oldambtster type die nog in oorspronkelijke vorm verkeert. De boerderij is in 2019 volledig gerestaureerd en heeft een nieuwe bestemming gekregen als logies en museum over de landbouw en het landschap uit de Dollardregio. De boerderij is een Rijksmonument.
Historisch waardevol
De gemeente Oldambt beschouwt Villa Hoogheem als een historisch waardevol pand door zijn zeldzame combinatie van een 19e-eeuwse villa en een landschappelijke slingertuin. Samen zijn ze een uniek voorbeeld van erfgoed en architectuur in Oldambt. De ligging, oorspronkelijke stijl en zorgvuldig herstelde tuin versterken de cultuurhistorische betekenis. Villa Hoogheem is het achtste gemeentelijk monument van de gemeente Oldambt.
Bron: Gemeente Oldambt
Foto’s: Kyan Daniëls