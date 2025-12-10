Wedder Winter Wandeling op 21 december

WEDDE – Zondag 21 december is de derde editie van de Winter Wandeling Wedde. Tijdens deze tocht om en door Wedde, kun je hapjes en drankjes proeven.
De gezamenlijke horecaondernemers van Wedde organiseren op 21 december weer een winterwandeling. Door en rond het dorp gaan ze een met honderden kaarsjes verlichte, drie kilometer lange, route uitzetten, waarlangs u als deelnemer net als de vorige twee edities wordt getrakteerd op vele hapjes en drankjes. Ook komt u op meerdere plekken entertainment in de vorm van zang, muziek of sketches tegen.
De starttijden zijn tussen 17.00 en 18.30 uur.
Kaarten zijn alleen vooraf verkrijgbaar tot 17 december december bij de deelnemende ondernemers:
Eetcafé De Leeuw
Dorpshuis De Voortgang
By Ine ( Ine’s bakschuur)
Café Westerwolde (Fisher)
Poffert & zo
Bron: Boelo Houwen