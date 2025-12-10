Workshop Yoga en Aroma in Ter Apel

TER APEL – Carin, Diana en Charlotte organiseren op zaterdag 10 januari 2026 de workshop Yoga en Aroma.
De workshop is bij Buitengoed Het Achterdiep, aan de Kloosterveenweg 168 in Ter Apel en is van 13.30 tot 16.30 uur.
De workshop bestaat uit:
Yoga en ontspannen op de stoel
Uitleg over planten voor kruidenthee
Zelf een luchtverfrisser maken en thee drinken met iets lekkers er bij
Carin Bergman – Meer met Yoga
Diana Henneman – Buitenplaats Het Achterdiep
Charlotte Niewöhner – Zevenmeers Zeven
Opgeven kan via Carin Bergman
Via de website of Facebook “Meer met Yoga”.
Bron: Charlotte Niewöhner