Claudia Niezen exposeert in gemeentehuis Oude Pekela

OUDE PEKELA – De allereerste expositie van de uit Pekela afkomstige Claudia Niezen is te bewonderen in de ontvangsthal van het gemeentehuis.
Claudia schildert sinds 2019 en heeft zichzelf het vak aangeleerd met behulp van video’s en informatie op internet. Voor Claudia vormen haar schilderijen een uitlaatklep. Haar kunst biedt ruimte voor emotie, ontspanning en troost.
Tijdens de opbouw van de expositie kwam burgemeester Jaap Kuin een kijkje nemen. Hij was onder de indruk van de kleurrijke werken en de techniek die Claudia zich in korte tijd eigen heeft gemaakt. Ook benadrukte hij hoe mooi het is dat deze expositie laat zien wat kunst voor je kan betekenen. Hij is trots op het feit dat haar schilderijen nu voor alle inwoners te zien zijn.
De schilderijen van Claudia Niezen zijn tot februari te bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela