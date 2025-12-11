Damclub Veendam opgeheven

VEENDAM – De bijna 100-jarige Damclub `Veendam` is opgeheven. Daardoor is het niet meer mogelijk om het 100-jarig bestaan in april 2026 te vieren. Het bestuur heeft in vergadering besloten de vereniging op te heffen. De Damclub telde nog slechts 5 leden.
De 86-jarige Johan Bultena die 61 jaar lid is geweest en naast zijn voorzitterschap ook competitieleider was weet zich nog ter herinneren dat ze jarenlang een eigen clubhuis hadden aan de Van Stolberghweg in Veendam. `Evert Roelfszema kwam het bestuur mededelen, dat hij een clubhuis had gekocht voor de Damclub Veendam, en toen moesten wij nog goedkeuring geven, weet Bultena zich nog te herinneren.
Het was 21 april 1926 dat op initiatief van enkele damliefhebbers een bijeenkomst werd gehouden in hotel `De Kroon`. Tot bestuursleden werden de heren C. Looyenga, H. Steenhuis, A. Schaap, H. Detmers en J. Steenhuis gekozen. De damclub ging van start met twaalf leden.
Bron: Peter Panneman