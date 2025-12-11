Ensemble Lumaka verzorgt concert in garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Aanstaande zondag verzorgt het ensemble Lumaka een concert in het kerkje van Oudeschans.
Aanstaande zondag is er weer een concert in het garnizoenskerkje in Oudeschans.Op het programma staat het ensemble Lumaka met Jana Machalet op fluit, Matina Forni op altviool, Miriam Overlach op harp en Charles Watt op cello.
Alle vier musici spelen met regelmaat in binnen- en buitenland, in kleine ensembles en in grote orkesten waaronder het Rotterdams Filharmonisch Orkest, ’t London Philharmonic Orchestra en het Nederlands Kamerorkest. Of ze zijn verbonden aan ’t Concertgebouw Orkest. Op het programma staan onder meer werken van Debussy, Devienne en Schubert’s Ave Maria, en een Oekraïens Kerstlied.
In de pauze wordt u gratis een glaasje glühwein aangeboden; inmiddels een traditie, bekend bij de vele vaste bezoekers.
Aanstaande zondag is ook beeldend kunstenaar Anne Lamfers weer aanwezig. Hij is bereid gevonden om voor belangstellenden zijn verhaal te doen over het ontstaan en betekenis van zijn 24 schilderwerken WINTERRAAIZE, die nog t/m 18 januari in het kerkje te zien zijn. Het verhaal van Anne Lamfers zal zondag worden gefilmd door Boelo Lutgert uit Stadskanaal.
10.30u.: kerk open en koffie klaar
11.30u.: aanvang concert
Bron: Ruud Hemmen