Feestelijke opening van nieuwe bibliotheek RSG Ter Apel

TER APEL – Op maandag 8 december werd de geheel vernieuwde schoolbibliotheek van RSG Ter Apel officieel geopend door de bekende jeugdboekenschrijver Buddy Tegenbosch. Hij is mede bekend van de boeken ‘Jimi Vender Johnson’, ‘Match’ en zijn nieuwste boeken ‘Enkele reis Mo en Termeh’.
RSG Ter Apel is al twee jaar bezig om nieuw leven te blazen in de schoolbibliotheek om op deze manier de basisvaardigheden en het leesplezier bij de leerlingen te bevorderen. De bibliotheek is een belangrijke plek geworden voor de leerlingen in de school. Er is geïnvesteerd om hier een fijne plek te creëren waar leerlingen kunnen lezen, studeren en huiswerk maken.
Deze opening was een mooie mijlpaal voor RSG Ter Apel als weerspiegeling van het harde werken en inzet van de collega’s afgelopen jaren. Medewerker Judith Westerhof is trots: ‘er is geïnvesteerd in een mooie en brede collectie boeken voor álle niveaus en interesses – van spannende jeugdthrillers tot informatieve boeken.’
De bij de opening aanwezige leerlingen ontvingen een ter plekke gesigneerd exemplaar van het nieuwste jeugdboek ‘Enkele reis Termeh’ en ‘Enkele reis Mo’ van Buddy. Ook de theaterklas van de school heeft deze dag het verhaal van het boek ‘Uithalers’ vertaald in een super spannend toneelstuk.
Zowel leerlingen als collega’s reageerden enthousiast op deze opening. Er is een plek ontstaan die voor iedereen toegankelijk is, een plek waar de school trots op kan zijn!
Bron en foto’s: RSG, Rolf Albring