LEEK, OUDE PEKELA, WINSCHOTEN – Dinsdag is Jan Starke uit Oude Pekela Provinciaal Gronings kampioen dammen 1e klas geworden.
Door de inzet van de Provinciaal Groningse Dambond (PGD) zit de strijd om het persoonlijk provinciaal kampioenschap dammen de laatste jaren flink in de lift, gezien de toename van het aantal deelnemers. Donderdag 30 september begonnen in het clubgebouw van Damvereniging Warffum, 19 dammers aan de titelstrijd, namelijk 10 spelers in de hoofdklasse en 9 in de eerste klasse, die vervolgens een zogenaamd rondtoernooi afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 40 + 1”. De deelnemers zijn lid van Damgenootschap Het Noorden uit Groningen, Damvereniging Warffum, Damclub Roden/Leek of Damclub Winschoten. Traditiegetrouw worden de wedstrijden gespeeld op de clubavond van de plaatselijke damclub. Op dinsdagavond is dat bij Damclub Roden/Leek, woensdagavond bij Damclub Winschoten, donderdagavond bij Damvereniging Warffum en vrijdagavond bij Damgenootschap Het Noorden uit Groningen.
Gezamenlijke laatste ronde
Dinsdagavond 9 december stond de gezamenlijke laatste ronde gepland in Sportcentrum Leek en was het zowel in de hoofd- als eerste klasse t/m de laatste ronde nog spannend wie op het podium kon komen. Alleen in de 1e klasse was Jan Starke één ronde voor het einde reeds zeker van het kampioenschap. Het laatste duel “om des keizers baard” tegen Fenno Werkman uit Baflo eindigde in een puntendeling. Goede tweede werd nestor Marinus Damkat uit Groningen, die evenals Jan Starke ongeslagen bleef. Clubgenoot Johan Tuenter uit Westerlee legde beslag op de vijfde plaats. Om de derde plaats wordt binnenkort nog een barrage gespeeld tussen Gezinus Bottema uit Warffum en Jack Westerdijk uit Appingedam. In de hoofdklasse staan maar liefst 2 barrages gepland, namelijk voor de 1e plaats tussen MF Danny Staal uit Groningen en MF René Wijpkema uit Yde. Om de 3e en 4e plaats gaat het tussen MF Jakob Pronk uit Winschoten en Katrinus Posthumus uit Leek.
Eindstand PPK 2025 Hoofdklasse
- MF Danny Staal, Groningen 14 pnt
- MF René Wijpkema, Yde 14 pnt
- MF Jakob Pronk, Winschoten 11 pnt
- Katrinus Posthumus, Leek 11 pnt
- Jophan Rademaker, Groningen 10 pnt
- Sander Staal, Groningen 9 pnt
- Nico Werkman, Balfo 8 pnt
- Henk Dijkstra, Bakkeveen 6 pnt
- Gerrit Lieffering, Uithuizen 4 pnt
- Jouke de Haan, Grijpskerk 3 pnt
Eindstand PPK 2025 1e klas
- Jan Starke, Oude Pekela 13 punten
- Marinus Damkat, Groningen 11 punten
- Gezinus Bottema, Warffum 10 punten
- Jack Westerdijk, Appingedam 10 punten
- Johan Tuenter, Westerlee 9 punten
- Anko Sterenberg, Uithuizermeeden 6 punten
- Rudolf Schwab, Westeremden 5 punten
- Fenno Werkman, Baflo 4 punten
- Sietze, Burum 4 punten
Palmares Jan Starke
Jan heeft in zijn damcarrière reeds vier aansprekende titels binnengehaald, namelijk drie keer de titel bij het persoonlijk provinciaal kampioenschap (PPK) in 2012, 2014 en nu afgelopen dinsdag in Leek. In 2017 was dat de titel op het NK-sneldammen in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel in Utrecht in groep C 2. Verder scoorde Jan nog een tiental 2e en 3e plaatsen bij diverse kampioenschappen. Tenslotte heeft Jan Starke meerdere clubtitels op zijn naam staan.
Bron: Geert Lubberink