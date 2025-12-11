KerstMeezingFeest voor jong en oud in vanBeresteyn

VEENDAM – Zaterdagavond 20 december organiseert theater vanBeresteyn het KerstMeezingFeest, een sfeervolle avond voor jong en oud, boordevol livemuziek, gezelligheid en kerstsfeer. Het is de kans om samen met familie en vrienden te genieten van de bekendste kerstklassiekers en het ultieme kerstgevoel te beleven.
Het KerstMeezingFeest belooft een avond vol muziek, plezier en samenzang. De meest geliefde kerstliedjes, van “Last Christmas” tot “All I Want for Christmas Is You”, worden gezongen door een getalenteerde zangeres begeleid door een energieke band. De teksten van de nummers worden op een groot scherm geprojecteerd, zodat iedereen uit volle borst mee kan zingen. Van de jongste tot de oudste kerstfan: iedereen is welkom.
Dresscode
Wat is een kerstfeest zonder de juiste sfeer? VanBeresteyn vraagt de bezoekers om hun leukste kerstoutfit aan te trekken. Of het nu een glitterjurk, foute kersttrui, een gezellige onesie of een klassieke kerstmuts is. Dus trek je kerstoutfit aan, laat de feestvreugde beginnen en kom naar het KerstMeezingFeest voor een kerstavond die je niet snel zult vergeten!
Datum: Zaterdag 20 december 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn