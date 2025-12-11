Klimaatbewuste inwoners winnen regenton

GEMEENTE STADSKANAAL – Carin van Asten uit Musselkanaal, Gerda Bos-Specken uit Vledderveen en Baukien Eefting-Velthuis uit Stadskanaal hebben als meest klimaatbewuste deelnemers een regenton gewonnen in de actie van de gemeente Stadskanaal, die inwoners vroeg hun beste motivatie te delen rond Wat doet u voor een beter klimaat? Wethouder duurzaamheid en klimaatadaptatie Ingrid Sterenborg-Kooij maakte de winnaars vandaag bekend. De prijsvraag van de gemeente was tijdens de landelijke Klimaatweek van 10 tot 16 november.
Natuur en milieu belangrijk
De planten in de tuin hebben op dit moment voldoende regenwater. Maar als de zomerperiode straks weer warm en droog is, is Baukien Eefting-Velthuis uit Stadskanaal er klaar voor. Ze is namelijk een van de winnaars een regenton, waar ze zichtbaar blij mee is. “Natuur en milieu vind ik belangrijk. Nu heb ik volop water voor de plantjes”, reageert ze opgetogen.
Fanatiek in duurzaamheid
“Een terechte prijswinnaar. Mevrouw Eefting heeft oog voor de omgeving, ruimt zwerfafval op, is fanatiek in afvalscheiding, betrekt de jeugd bij het thema duurzaamheid en kiest vaak voor de fiets en het openbaar vervoer, beide duurzame vervoersmiddelen. De regenton, een mooie waterbesparende maatregel, komt goed terecht in haar groene, diervriendelijke tuin”, aldus de wethouder bij de uitreiking van de prijs.
Regenton met korting
Geen prijs gewonnen en toch regenwater opvangen? Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen voor € 21,85 een regenton met een inhoud van 200 liter inclusief deksel en aftapkraantje aanschaffen. De gemeente wil hiermee het bewuster en zuiniger omgaan met (leiding)water stimuleren. Een regenton helpt wateroverlast te voorkomen en het regenwater verdwijnt niet in het riool. Regenwater is zeer geschikt voor de tuin en voor het streeploos wassen van ramen. De regenton met korting is aan
te vragen bij het afvalbrengstation of bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website.
Bron: Gemeente Stadskanaal