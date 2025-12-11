DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Dörpen
Gisteren is tussen 18.20 en 18.25 uur op de Hauptstraße een vrouw aangereden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de verkeerslichten bij de afslag naar de Schulstraße. Een bestuurder van een witte personenauto reed door het rode licht op het moment dat het 54 jarige slachtoffer de weg overstak. Bij de aanrijding kwam de vrouw ten val en raakte gewond. De automobilist is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.
Haren
Tussen dinsdag 20.00 en woensdag 13.15 uur is bij een woning aan de Am Kanal in Haren een poging tot inbraak gedaan. De dader vernielde met een onbekend voorwerp het glas in de buitendeur, maar slaagde er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 400 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Börger
In de nacht van dinsdag op woensdag is aan de Kirchstraße in Börger bij een kerk ingebroken. Waarschijnlijk vond de inbraak tussen 20.55 en 7.15 uur plaats. De dader heeft een raam van de sacristie ingegooid. Voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. De schade wordt op 1.000 euro geschat. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05952/93450.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland