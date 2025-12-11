Lampenkappen van poep en plastic tijdens WILDnights in WILDLANDS

EMMEN – Van 19 december 2025 tot en met 4 januari 2026 is WILDLANDS Adventure Zoo Emmen ook in de avonduren geopend tijdens de achtste editie van WILDnights. Tijdens de kerstvakantie kunnen bezoekers na zonsondergang in het donker een sfeervol verlicht dierenpark beleven. Nieuw dit jaar is de ‘lampenkaproute’; een twintigtal lampenkappen gemaakt van olifantenmest en oud verpakkingsplastic uit WILDLANDS. Wetenschappers van NHL Stenden hebben dit verwerkt tot biobased plastic en er een nieuw product van gemaakt.
Naast deze nieuwe lampenkaproute, kunnen bezoekers ook voor het eerst de 2500 keramische vlinders van kunstenares Erna Schippers in blacklight bewonderen. Zij maakte deze eerder dit jaar ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van het dierenpark in Emmen. En bij de Bavianenarena op het park wordt er een nieuwe show gegeven middels video-mapping: een lichtprojectie op een gebouw, waarbij een verhaal tot leven komt. Ook zijn ‘oude bekenden’ aangepast of uitgebreid, zoals de fonteinshow Serenga Fountains, de boottocht én de safaririt in het donker en de spectaculaire licht- en lasershow op het Mondiala Plein. Net als vorig jaar zal deze meerdere keren per avond draaien, zodat jong en oud hiervan kunnen genieten. Op diverse plekken in het park is muziek en zijn pleinen met foodtrucks ingericht. Tot slot is ook de Expositie over 90 jaar Zoo Emmen tijdens WILDnights in Animazia te bezoeken.
Eerder dit jaar wonnen het lectoraat Circulair Plastics van NHL Stenden en WILDLANDS nog de publieksprijs tijdens de Duurzame Dertig voor hun samenwerking aan het project Plastic Soup? Close the Loop! waar de lampenkappen uit voort zijn gekomen. Naast deze route speciaal voor het avondevenement, wordt er door NHL Stenden ook aan andere producten gewerkt, zoals informatieborden, winkelmanden en stoepdisplays binnen het park.
WILDnights is van 19 december t/m 4 januari dagelijks van 16.00 tot 21.00 uur, behalve op Eerste Kerstdag en Oud & Nieuw. Abonnementhouders van het park hebben gratis toegang tot WILDnights, zij moeten wel hun bezoek vooraf online reserveren. Reguliere dagbezoekers kunnen deze hele periode aan het eind van de dag ook blijven om WILDnights mee te maken. Meer informatie via www.wildnights.nl
Bron: WILDLANDS