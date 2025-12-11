Lezingenreeks biedt inkijkje in 200 jaar provinciebestuur in Groningen

GRONINGEN – In januari gaat in Groningen een nieuwe reeks publiekslezingen van start over twee eeuwen provinciaal bestuur. Onder de titel Voortgang & Tegenwind belichten deskundigen een grotendeels onbekend maar verrassend rijk onderdeel uit de Groninger geschiedenis. De reeks bestaat uit tien lezingen, verdeeld over het voor- en het najaar. Elke lezing vindt plaats op een bijzondere (erfgoed)locatie in de provincie Groningen.
Voortgang & tegenwind
De lezingen zijn gebaseerd op het boek Voortgang & Tegenwind: 200 jaar provinciaal bestuur in Groningen dat recent verscheen bij Uitgeverij Passage. In de reeks komen thema’s aan bod als macht en bestuur, democratisering, milieubeleid, grote infrastructurele projecten en de rol van invloedrijke bestuurders.
Dubbele achternamen
De aftrap van de serie vindt plaats op 28 januari in Museum Nienoord. Deze eerste lezing richt zich op de wereld van aristocraten en notabelen, die lange tijd het provinciebestuur domineerden. Hoogleraar moderne geschiedenis Dirk Jan Wolffram (RUG) neemt ons mee in dit fascinerende verleden. Daarnaast komt Marjolein van Panhuys aan het woord, voorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging. Zij biedt vanuit familie- en erfgoedperspectief een uniek inkijkje in deze wereld van Groninger elite en bestuurspraktijk.
Diverse invalshoeken
De overige negen lezingen verdiepen zich in thema’s als de opkomst van vrouwen in het provinciebestuur, de omgang met milieuproblemen, de veranderende rol van de commissaris van de Koning(in) en de sociaaldemocratische regentencultuur in Groningen.
De reeks wordt georganiseerd door Erfgoed in Groningen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Provincie Groningen.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.erfgoedpartners.nl/agenda
Bron: Erfgoed in Groningen