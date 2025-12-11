Rotary Club Veendam laat lichtjes stralen

VEENDAM – Met het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom voor Brouwhotel Parkzicht zet Rotary Club Veendam zich opnieuw in voor het goede doel met de actie “Sterren Stralen. De jaarlijkse actie “Sterren Stralen”, is een traditie om geld in te zamelen voor kinderen die extra steun nodig hebben.
Wethouder Ans Grimbergen ontstak donderdag aan het begin van de avond de lichtjes van de kerstboom voor Brouwhotel Parkzicht.
De opbrengst van de actie Sterren Stralen van Rotary Veendam gaat voor het eerst in twintig jaar niet naar externe organisaties die zich inzetten voor kinderen in de knel. De Sterren Stralen Commissie heeft besloten om met de opbrengst zelf aan de slag te gaan voor de realisatie van een Inclusieve Speeltuin voor alle kinderen uit Veendam en omgeving. Dat is een zeer ambitieus en kostbaar plan, de Rotary zet de schouders eronder.
“Met de inclusieve speeltuin willen we iets doen voor alle kinderen uit Veendam en omgeving”, zegt voorzitter Sievert Uneken van de Sterren Stralen Commissie van Rotary Veendam. “We gaan zelf de handen uit de mouwen steken.”
De leden van Rotary Club Veendam zetten zich met veel enthousiasme in via verschillende acties, zoals een wijnactie waarbij de leden een doos rode of witte wijn (6 flessen) verkopen, een stand op de kerstmarkt in het centrum van Veendam op 13 en 14 december, en de Wintermaaltijd met veiling en loterij op dinsdag 16 december.
Daarnaast wordt de Sterren Stralen-krant opnieuw uitgegeven en bezorgd op maar liefst 21.000 adressen. Hierin wordt de actie toegelicht en vertellen ze meer over de maatschappelijke bijdrage van Rotary Club Veendam. De opbrengsten uit advertentieverkopen komen volledig ten goede aan het goede doel.
Bron: Peter Panneman