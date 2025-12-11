Sociaalwerkorganisaties overhandigen propositie aan Henk Nijboer

GRONINGEN – Op dinsdag 9 december nam Henk Nijboer, kwartiermaker voor Nij Begun, de gezamenlijke propositie van de dertien sociaalwerkorganisaties in het Nij Begun gebied in ontvangst. De keuze viel op Jongerencentrum Break! van deBasis in Veendam, een belangrijke ontmoetingsplek van en voor jongeren en daarmee een ideale locatie voor de gelegenheid. Henk werd namens de sociaalwerkorganisaties ontvangen door Karin Eeken (deBasis Veendam, Sociaal Werk Oldambt en de Badde), Marcel van Leeuwen (Mensenwerk Hogeland), Freek Nauta (Welzijn Westerwolde), Maartje van de Grind en Ineke van Loo (jongeren- en buurtwerkers bij deBasis Veendam). Het gezelschap ging in gesprek over lokale initiatieven, verder bouwen op wat werkt en inzetten op de kracht van inwoners om samen vooruit te komen.

Samenwerken en de kracht van inwoners

“Met de gezamenlijke propositie willen we laten zien dat we de maatregelen in de Sociale Agenda van Nij Begun omarmen” aldus Karin Eeken. “In de regio zijn we al dagelijks actief met de uitvoering van bijvoorbeeld Welzijn op Recept, ondersteuning op gebied bestaanszekerheid en Kansen voor Kinderen. Ook op het gebied van ontmoetingsplekken, wijk- en dorpsondersteuning en de inzet van opbouwwerkers, jongerenwerkers en cultuur- en sportcoaches zijn we actief en wordt voortgebouwd op bestaande, succesvolle initiatieven. Vanuit de vragen en behoeftes van inwoners stimuleren en ondersteunen we ook nieuwe initiatieven”.

Henk Nijboer reageert enthousiast: “Ik vind het heel mooi om te zien dat jullie als sociaalwerkorganisaties volop inzetten op onderlinge samenwerking én op de kracht van inwoners. Wanneer inwoners in een gemeenschap hun eigen en elkaars krachten kunnen benutten, wordt het geheel zoveel sterker. Zo kom je samen verder. Deze aanpak past precies bij die van de Sociale Agenda van Nij Begun: we bouwen voort op goede initiatieven in dorpen en wijken. Daarmee benutten we de kracht van inwoners en maatschappelijke organisaties. Wat goed is versterken we, net zoals jullie dat zo mooi doen in het sociaal werk. Er eerder bij zijn is een fundament onder de sociale agenda. Dat betekent dat het niet eerst slecht hoeft te gaan. Dat er geen indicatie nodig is en een traject moet worden doorlopen. Mensen hoeven geen patiënt of zorgvrager te zijn voor ze hulp krijgen. Iedereen heeft het weleens wat moeilijker in het leven. Het gaat ook over veerkracht en dealen met het leven. Samen met ervaringsdeskundigen zorgen we ervoor dat mensen weer zelf het heft in handen nemen. Ik kijk ernaar uit om te lezen hoe jullie je rol zien in het verder versterken van de Sociale Agenda.”

De kracht van sociaal werk

Freek Nauta benadrukte de waarde van sociaal werkers in het lokale netwerk: “De kracht van sociaal werkers, verbonden aan de sociaalwerkorganisaties die elke gemeente rijk is, is allereerst dat zij voor de inwoners dichtbij en makkelijk benaderbaar zijn.” “Wij spreken de taal van de inwoners en kennen hen vaak al jaren als cliënt, deelnemer of vrijwilliger. Wij zijn oprecht betrokken en werken vanuit een onafhankelijke positie. De sociaal werkers hebben vaak een vertrouwensrelatie met de inwoner opgebouwd waardoor we samen zaken voor elkaar krijgen” vult Marcel van Leeuwen aan.

De sociaalwerkorganisaties kunnen vanuit een brede inwoners effectief ondersteunen: “Inwoners met individuele ondersteuningsvragen weten de weg te vinden naar bijvoorbeeld het maatschappelijk of het sociaal raadsliedenwerk. Doordat de organisaties verschillende disciplines in huis hebben, hebben de sociaal werkers een brede blik ontwikkeld. Als het nodig is kan een directe collega het overnemen, zodat de inwoner altijd geholpen wordt en niet hoeft te worden doorverwezen. Samen met de inwoner zelf werken we gericht aan herstel van eigen kracht en netwerk. Karin Eeken vult aan: “Wij werken niet alleen samen met de inwoners zelf, maar ook met een groot aantal vrijwilligers, veel andere maatschappelijke organisaties, van scholen tot wijkagent, van woningcorporatie tot huisarts, et cetera. Alleen sámen met anderen bereiken we de maatschappelijke doelen, die nu ook het hart vormen van de Sociale Agenda van Nij Begun. Freek Nauta; “De lokale sociaalwerkorganisaties bieden de vruchtbare bodem waarop de initiatieven en maatregelen van Nij Begun succesvol uitgevoerd kunnen worden!”

Bron en foto’s: Tinten groep