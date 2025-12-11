Subsidie voor innovatieve test om baarmoederhalskanker te detecteren

GRONINGEN – De provincie Groningen ondersteunt een vernieuwend project dat de screening op baarmoederhalskanker sneller, betrouwbaarder en milieuvriendelijker maakt. Het gaat om het project ‘De nieuwe gouden standaard voor baarmoederhalskankerscreening’, uitgevoerd door een consortium van Groningse en internationale partners. Vanuit het Just Transition Fund (JTF) komt € 800.000 beschikbaar. De provincie legt daarnaast € 100.981 bij.
In Nederland leidt de huidige screening op baarmoederhalskanker jaarlijks tot meer dan 5.000 foutieve uitslagen. Bovendien is het testproces arbeidsintensief en maakt het gebruik van de chemische stof bisulfiet, die schadelijk is voor het milieu. De nieuwe methode die in dit project wordt ontwikkeld, kan het HPV-virus, een belangrijke veroorzaker van baarmoederhalskanker, eerder opsporen, zonder bisulfiet. Hierdoor wordt de screening sneller, betrouwbaarder en kan het op veel grotere schaal plaatsvinden. Met het geld vanuit JTF kan deze nieuwe technologie verder ontwikkeld en getest worden.
Groningen als regio voor innovatieve zorgtechnologie
Als deze nieuwe screeningsmethode succesvol blijkt, kan zij in de toekomst ook worden toegepast bij andere vormen van kanker, zoals eierstokkanker. Dit zorgt niet alleen voor betere gezondheidszorg en minder milieubelasting, maar versterkt ook de positie van Groningen als koploper in innovatieve zorgtechnologie. Het project stimuleert daarnaast de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en creëert werkgelegenheid in een sector met veel toekomstperspectief.
Samenwerkende partners
‘De nieuwe gouden standaard voor baarmoederhalskankerscreening’ is een project van CC Diagnostics, PentaBase, UMCG en IQ Products. CC Diagnostics is penvoerder van het project.
Bron: Provincie Groningen