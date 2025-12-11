Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Ter Apel

TER APEL – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Ter Apel.
Op woensdag 10 december was de start van de wandeling van WandelenWerkt in Ter Apel en dan specifiek in AGO dorp. Hier stond in buurthuis “De Weefspoele “ om 8.45 de koffie klaar en konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.
AGO dorp is een wijk in Ter Apel, een buitenwijk in een natuurlijke omgeving, gebouwd in 1915 in de vorm van een tuindorp. Het is gebouwd voor werknemers van nv. AGO, ( Aardappelen, Groenten en Ooft), een bedrijf voor het drogen en conserveren van bovengenoemde producten.
Vanwege slechte afzetmogelijkheden in- en direct na de eerste wereldoorlog ging het bedrijf in 1919 over tot het persen van hout. Er werden diverse laagjes hout, met toevoeging van kunstharsen, onder hoge druk samen geperst waardoor er een houtproduct ontstond dat bijna net zo sterk was als staal. Maar dan wel veel lichter. Het product werd vooral gebruikt voor de fabricage van weefspoelen. En zo is het meteen duidelijk waar de naam van het buurthuis vandaan komt. Maar ook voor tafelbladen, ski’s, propellers voor vliegtuigen en houten gereedschappen was het product uitermate geschikt.
Ook deze ochtend werd er weer gewandeld in de drie bekende afstanden. De groep voor de 10 km vertrok om 9.15 uur richting het Ruiten Aa kanaal. Deze werd een tijdje gevolgd, om vervolgens het bos in te gaan. De bossen rondom Ter Apel werden op verschillende manieren doorkruist. En hoe vaak hier ook een wandeling wordt georganiseerd, het verveelt nooit.
Tijdens de wandeling werden verschillende kunstwerken gepasseerd, waaronder het Ter Apeler Sluis, gebouwd in 1917 tijdens het graven van Ruiten Aa kanaal. En hier vlakbij, aan de ,Veenweg, de Lourdes grot . Deze is in 1958 geplaatst op initiatief van enkele boeren uit de omgeving. Dit is een vervanger van een houten nis met een Maria beeldje, geplaatst in 1935 door de Katholieke Jonge Meisjes Vereniging. De grot is één van de vele kopieën van de oorspronkelijke grot in Lourdes, waar op 11 februari 1858 Maria verscheen aan Bernadette Soubirous.
Via de Leidijk ging de wandeling weer richting Ter Apel. Hierbij werd de voormalige aardappelmeelfabriek met de rij fabriekshuisjes gepasseerd. De fabriek is opgericht in 1916. Wat een bedrijvigheid zal het hier toen zijn geweest, het graven van het Ruiten Aa kanaal, het bouwen van de sluis en de bouw van de fabriek.
Na het kanaal weer te zijn overgestoken was het niet ver meer naar De Weefspoele. En hier stond voor de liefhebbers de soep weer klaar. Deze keer snert met een houtsnip. Roggebrood met spek. Alhoewel, oorspronkelijk is een houtsnip een snee wittebrood, belegd met kaas en roggebrood. Wit, geel en bruin, de kleuren van het vogeltje.
Tekst en foto’s: Jan Bossen