Video: Nieuwolda krijgt nieuw gemeentelijk monument

NIEUWOLDA – Villa Hoogheem in Nieuwolda werd officieel gemeentelijk monument. De gemeente Oldambt erkende hiermee de historische waarde van de 19e-eeuwse villa en de omliggende slingertuin. Wethouder Ger Klein overhandigde het monumentenbordje aan de eigenaren Ronny en Karin Sauselé-Bakker.
Volgens eigenaar Karin Sauselé-Bakker betekende de aanwijzing veel voor hen. Zij zei: “We hebben altijd geprobeerd de geschiedenis van deze plek te respecteren en te herstellen. Het was bijzonder dat dit officieel werd erkend.”
De villa uit 1881 lag al generaties lang beeldbepalend in het dorp. De opnieuw aangelegde slingertuin met gracht, paden en zonnewijzer maakte het geheel uniek. Wethouder Ger Klein zei: “De combinatie van villa en slingertuin was zeldzaam in onze regio. Dit erfgoed moest behouden blijven.”
Naast de villa stond boerderij Hoogheem uit 1771, inmiddels een Rijksmonument. Met de aanwijzing van Villa Hoogheem kwam het aantal gemeentelijke monumenten in Oldambt op acht.
Malou Vos