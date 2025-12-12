Aanmoedigingsprijs voor VPTZ Oost-Groningen

VEENDAM – In het kader van de jaarlijkse Vrijwilligersprijzen van de gemeente Midden‑Groningen ontving de groep vrijwilligers van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Oost‑Groningen vrijdagmorgen een aanmoedigingsprijs. De uitreiking vond plaats aan het Salwaplein 3 in Veendam en werd verricht door raadslid Hendrik Loots.
De vrijwilligers waren blij verrast met de erkenning. Zij ontvingen de 3e prijs, bestaande uit een cheque van € 100. Met de aanmoedigingsprijs spreekt de gemeente Midden‑Groningen haar waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers, die mensen in hun laatste levensfase en hun naasten ondersteunen met tijd, aandacht en aanwezigheid.
De uitreiking in Veendam maakte deel uit van een reeks prijsuitreikingen binnen de gemeente Midden‑Groningen, waarbij verschillende organisaties en vrijwilligers in het zonnetje werden gezet.
Bron en foto: Peter Panneman