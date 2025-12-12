Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zondag 21 december Zondagochtendlezing: Nachtvlinders – meer dan grauwe motten

11:00 – 12:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Veel mensen realiseren zich niet dat er in Nederland zo’n 2400 soorten nachtvlinders leven – van piepklein tot groter dan dagvlinders en vaak verrassend kleurrijk. Theo de la Ruelle, natuurgids en fotograaf, vertelt over vlinders in het algemeen en nachtvlinders in het bijzonder. Maak kennis met deze vlinders tijdens de lezing. Wat zijn de verschillen met dagvlinders? En hoe kun je ze lokken?

Dinsdag 23 december Winterpret – creatieve vetbollen kleien (jeugd)

13:30 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Het draait op deze middag om vogels en winterpret! Maak een kleurrijke vetbol in de vorm die jij wilt en rol hem door wat zaden. Zo is het een feestmaal voor de vogels in de koude maanden. Wat dacht je van een vrolijke sneeuwpop of je eigen winterdier? Alles mag, zolang de vogels ervan kunnen genieten.

Vrijdag 26 december Kerstwandeling over Landgoed Ennemaborg

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

In deze tijd van het jaar lijkt het landgoed stil, maar in het winterse landschap valt nog veel te ontdekken over het overleven van de winter en de voorbereiding op de lente. Brandende vuurkorven en “De Gieselbarg Bloazers” uit Veele heten u welkom. Onder begeleiding van een gids en de klanken van midwinterhoorns verkent u het landgoed. Tijdens de wandeling hoort u interessante weetjes over planten en dieren. Afsluitend geniet u in het koetshuis van een drankje

Zaterdag 27 december Snertwandeling door Niekerk-Reitdiep-Houwerzijl

13:00 uur – 17:00 uur Kerk Niekerk (Hogeland)Kerkstraat 3 9972 PC Niekerk

De traditionele snertwandeling met gids begint en eindigt dit jaar in het kerkje van Niekerk (gemeente het Hogeland). Het is een winterse wandeling van ca 7,5 km tussen de historische dijken van het Reitdiep en het voormalig eiland de Marne. De wandeling voert langs middeleeuwse kerken, wierden en waterwegen. En loopt door Niekerk en Houwerzijl en langs het Reitdiep.



Zaterdag 27 december Kerstvloedwandeling

13:30 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Driehonderd jaar geleden veranderde de Kerstvloed het landschap van Noord-Nederland voorgoed. Tijdens deze indrukwekkende wandeling van vier kilometer komt het verhaal van deze natuurramp tot leven. Onder begeleiding van gidsen ontdek je sporen en verborgen herinneringen aan de nacht van 24 op 25 december 1717, toen dijken braken, dorpen verwoest werden en duizenden levens verloren gingen. Trek stevige wandelschoenen aan en loop mee door het historische landschap. Met een verwarmende afsluiting.



Zondag 28 december Wandeling naar de Punt van Reide

12:00 uur – 14:30 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Ontdek de unieke historie en natuur van de Punt van Reide tijdens deze bijzondere wandeling. Ooit bood de hoge kwelder onderdak aan dorpsbewoners en diende het gebied als locatie voor geschut tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag is het een onmisbaar broed- en rustgebied voor vogels. Onderweg verken je de polder Breebaart, waar een brakwatergetijdengebied het decor vormt voor talloze vissen en foeragerende vogels. Bij laagwater zijn de drooggevallen slikplaten in de Dollard een fascinerend schouwspel.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap