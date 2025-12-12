Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag en een verhoal deur Kineke Kuper. Jan Bossen en Wubbe Kuper van de Giezelbaargbloazers zijn bij Wietze te gast.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Harry Woldendorp. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, spreekt Harry met: Hendri Meendering, de aanstaande burgemeester van Schiermonnikoog, en Hester Bakker over de nieuwe expositie in het MOW Bellingwolde.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
