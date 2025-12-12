Gezellige drukte op de kerstmarkt in Kloosterheerd

TER APEL – Vandaag werd in woonservicecentrum Kloosterheerd een kerstmarkt georganiseerd.
Deze gezellige markt, met live muziek, werd weer goed bezocht. In de kraampjes werden onder anderen kaarten, kerststukjes, kerstdeco, sieraden, lekkernijen van Bakkerij Veenpark en diverse cadeauartikelen aangeboden. Ook waren er leuke prijzen met het Rad van Avontuur te winnen. Ondertussen konden de bezoekers genieten van een hapje en drankje, dat werd verzorgd door het wijkrestaurant.
Van 18.00 tot 19.00 uur vanavond is er een winterwonderwandeling door Kloosterheerd. De kerstmarkt duurt nog tot 19.00 uur.
Foto’s: Gerda Boeijing