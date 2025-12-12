Hendri Meendering aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog

BOURTANGE, SCHIERMONNIKOOG – De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft op donderdag 11 december 2025 besloten de heer H. (Hendri) Meendering uit Bourtange aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Schiermonnikoog.
Hendri Meendering is vanaf 2017 tot op heden directeur van de Stichting Vesting Bourtange en daarnaast lid van Provinciale Staten voor GroenLinks van de provincie Groningen.
De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies daarover van de commissaris van de Koning, doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten.
De raad hoopt dat hij op 26 januari 2026 zal worden geïnstalleerd als burgemeester van Schiermonnikoog.
Bron: Gemeente Schiermonnikoog