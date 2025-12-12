Kerstmarkt Break! brengt jong en oud samen in Veendam

VEENDAM – Bij Jongerencentrum Break! werd vrijdagmiddag een sfeervolle kerstmarkt gehouden. Bezoekers konden rondkijken bij verschillende kraampjes, genieten van eten en drinken en meedoen aan een verloting met leuke prijzen.
Diverse scholen uit Veendam leverden een bijdrage door zelfgemaakte producten aan te leveren voor de verkoop. Dat zorgde voor een gevarieerd aanbod en een mooie samenwerking tussen jongeren, scholen en het jongerencentrum.
Opvallend was hoe vanzelfsprekend jong en oud zich mengden tussen de kraampjes. In Break! bleek opnieuw dat verschillende generaties prima samen gaan en elkaar weten te vinden in een warme, laagdrempelige sfeer.
De volledige opbrengst van de markt gaat naar de Voedselbank, waardoor het evenement niet alleen gezellig, maar ook maatschappelijk waardevol was.
Jongerencentrum Break organiseert regelmatig activiteiten voor jongeren uit Veendam en omgeving, en de kerstmarkt is inmiddels een geliefde traditie geworden.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl