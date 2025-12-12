DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Op 4 december is aan de Bürgermeister-Smit-Straße een 54 jarige vrouw het slachtoffer geworden van oplichting. Zij riep tussen 23.15 en 23.45 uur de hulp in van een slotenmaker om haar deur te openen. Er kwamen twee mannen ter plaatse, die het werk niet naar behoren uitvoerden. Ook werd het beoogde doel niet bereikt. Ze eisten voor hun ‘werk’ een bedrag van vier cijfers. De vrouw betaalde een bedrag van drie cijfers contant. Ze heeft aangifte gedaan en de politie is op zoek naar de twee mannen.

Cloppenburg/Meppen

Donderdagavond werd de politie rond 23:10 uur door een 33-jarige bestuurder uit Lastrup gealarmeerd omdat in de buurt van de rijkswegen 213 en 40 een automobilist agressief reed. Agenten van de politie-inspectie Cloppenburg/Vechta troffen het gemelde voertuig aan. Ondanks duidelijke stoptekens reed de 58-jarige bestuurder uit Hademstorf (district Heidekreis), soms met aanzienlijk verhoogde snelheid, door. Agenten van de politie Emsland/Grafschaft Bentheim werden vervolgens ter assistentie ingeschakeld. Rond 23:47 uur werd het voertuig op de B402 bij Bokeloh omsingeld door patrouillewagens en uiteindelijk tot stilstand gebracht. De bestuurder werd uit het voertuig gehaald en aangehouden. Nader onderzoek wees uit dat het voertuig eerder die avond in de omgeving van Nienburg als gestolen was opgegeven. Het onderzoek naar de omstandigheden en de specifieke feiten is nog gaande. Ten minste één andere bestuurder moest plotseling remmen vanwege het onvoorspelbaar rijgedrag van de 58-jarige. Deze bestuurder, evenals alle andere betrokkenen en getuigen, worden verzocht contact op te nemen met de politie-inspectie Cloppenburg/Vechta op 04471/18600

Herbrum

Gisteren zijn om 11.50 uur op de kruising Herzogstraße/An der Sporthalle in Herbrum een bestelbus en een wit/beige personenauto met aanhanger tegen elkaar gebotst. De bestuurder van de personenauto verleende geen voorrang aan de bestelbus, toen hij vanuit de An der Sporthalle linksaf de Herzogstraße, richting de B70, insloeg. Na de aanrijding is de bestuurder van de personenauto er vandoor gegaan. De politie van Papenburg is naar hem en eventuele getuigen van de aanrijding op zoek. Zij worden verzocht contact op te nemen via 04961 9260.

Haren

Gisteren is tussen 12.10 en 13.25 uur aan de Rütenbrocker Straße in Haren een geparkeerde Audi beschadigd. De wagen stond voor huisnummer 15 geparkeerd. Een onbekende automobilist reed tegen de buitenspiegel van de Audi, waarna de spiegel afbrak. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.

Rhede

Tussen maandag en donderdag is bij een woning aan de Husmeer in Rhede een poging tot inbraak gedaan. De dader probeerde met geweld de buitendeur open te krijgen. Dit heeft voor 50 euro aan schade veroorzaakt. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland