Op 14 december start de nieuwe dienstregeling openbaar vervoer

GRONINGEN – Op zondag 14 december start de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer. Dit geldt voor de bussen van Qbuzz als de treinen van Arriva en NS. Pak je de bus of trein naar je werk, school of voor een dagje stad? Let dan goed op! Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rijtje.
Veranderingen bus
In de dienstregeling van Qbuzz zijn wat kleine aanpassingen. De grootste wijzigingen zijn in het oosten van de provincie Groningen. Omdat de tijden van de treinen van Arriva hier veranderen. De bussen van Qbuzz blijven zo op deze treinen aansluiten.
Andere aanpassingen:
- Lijn 110 Assen – de Wijert – Groningen Hoofdstation: vertrekt op andere tijden om beter aan te sluiten op schooltijden in Groningen de Wijert.
- Lijn 163 Groningen – Lauwersoog: vertrekt op andere tijden, waardoor de overstaptijden op de boot naar Schiermonnikoog veranderen. Per 7 januari verandert de dienstregeling van de boot, waardoor de aansluiting weer verbetert.
Kijk voor meer wijzigingen op de website van Qbuzz en plan je reis in de reisplanner.
Veranderingen trein
Aanpassingen Arriva treinen:
- Er gaan meer treinen rijden tussen Groningen – Winschoten en Bad Nieuweschans. Verwacht wordt dat deze treinen vanaf de zomer doorrijden naar Leer.
- Op zondag zijn de vertrektijden van de trein tussen Groningen – Veendam en Groningen – Delfzijl aangepast. Hierdoor sluit de trein vanuit Groningen goed aan op de intercity naar Zwolle.
Kijk voor meer wijzigingen op de website van de Arriva en check voor vertrek de reisplanner.
In de dienstregeling van NS zijn geen grote wijzigingen in het noorden. Check voor je vertrekt wel je reis in de reisplanner.
Bron: Groningen Bereikbaar