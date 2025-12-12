Opname kerkdienst vanuit de protestantse gemeente Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Hilvert Huizing
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 14 december zenden we een opname van zondag 7 december vanuit de protestantse  gemeente in Vriescheloo. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Bellingwolde en Vriescheloo 

Voorganger: Drs Maatjes-Hulsing

Schriftlezing: Jesaja 11 vers 1-10  &  Lucas 1 vers 26-38

Thema: “Nieuw Leven nieuwe hoop”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 14 december uitgezonden en maandagavond 15 december om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

