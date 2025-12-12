Samen werken aan een sterker en mooier Drieborg

DRIEBORG – Op 11 december is in Drieborg samen met inwoners stilgestaan bij een belangrijke mijlpaal: de officiële opening van de vernieuwde wegen en de start van een bredere gebiedsgerichte aanpak. In deze aanpak werken inwoners, gemeente Oldambt, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Instituut Mijnbouwschade Groningen nauw samen aan een gebiedsgerichte aanpak. Die samenwerking richt zich niet alleen op het herstellen van schade, maar ook op het verbeteren van de woonomgeving en de toekomst van het dorp. De aanpak in Drieborg past binnen Nij Begun en laat zien hoe samenwerken aan meerdere doelen tegelijk echt verschil kan maken in een dorp.

Van schade naar perspectief

De aanpak begon bij een lastig probleem: veel huizen in Drieborg hadden schade, maar slechts een deel daarvan werd vergoed. Samen met het Rijk is gezocht naar een oplossing en die is gevonden. Er is afgesproken dat in het hele dorp schadevergoeding mogelijk wordt gemaakt tot maximaal 60.000 euro per woning. De aanpak en voorwaarden hiervoor worden komende tijd verder uitgewerkt. Het ministerie van BZK stelt hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar. Wethouder Gert Engelkens: “We willen dat alle inwoners op een eerlijke manier worden geholpen. Deze afspraak helpt daarbij. Het gaat om vertrouwen en gelijke kansen.” Tegelijkertijd wordt van de nood een kans gemaakt: Drieborg werkt niet alleen aan herstel, maar ook aan verduurzaming. In samenwerking met bewoners wordt gekeken hoe herstel en isolatie kunnen worden gecombineerd. Zo ontstaan sterkere, energiezuinigere en comfortabelere woningen die klaar zijn voor de toekomst.



Een leefbaar dorp voor iedereen

In het dorp zelf is al veel gebeurd. Zo zijn bewoners samen met de gemeente gestart met het vernieuwen van voetpaden. Naar verwachting zijn deze eind dit jaar klaar. Ook komt er een nieuwe buitenspeelplaats, bedacht samen met Buitenkans, een organisatie die kinderen meer buiten laat spelen. Er wordt ook gekeken naar nieuwe woningen en een multifunctioneel dorpsgebouw. “Wat we doen, doen we met het dorp. Dat maakt het verschil,” zegt wethouder Jurrie Nieboer. “Drieborg laat zien hoe krachtig samenwerking kan zijn als je echt luistert naar elkaar.”



Toekomst samen vormgeven

Om goed te weten wat er speelt in het dorp, is er een enquête gehouden onder inwoners. De uitkomsten helpen bij het maken van een dorpsagenda, een plan van en voor Drieborg. Zo bouwen we samen verder aan een dorp waar het prettig wonen is, nu en in de toekomst. Gisteren, op 11 december, werd deze samenwerking gevierd. Inwoners konden daar terugkijken op wat al is bereikt, ideeën delen voor de toekomst en in gesprek met de mensen achter de plannen. Samen vieren we de start van iets moois: een sterker, duurzamer en leefbaarder Drieborg.

