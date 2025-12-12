Schaatsbaan geopend op Veenlustplein: start van winters weekend in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 12 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT ZON | KLEINE VERANDERINGEN

Er is vandaag vrij veel bewolking maar de zal er soms ook even bijkomen en het is een droge dag, met een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid: windkracht 2 tot 3. De temperatuur stijgt langzaam naar een maximum rond 9 graden.

Vanavond en vannacht is er in het patroon weinig verandering. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 5, maar morgenochtend is er kans op een beetje motregen want dan gaat er een zwak front passeren. En als dat dan voobij is, komen er morgenmiddag opklaringen en dan wordt het nog mooi weer met een matige zuidwestenwind, en temperaturen rond de 10 graden.

Op de zondag gaat die zuidwestenwind toenemen en er is dan ook meer bewolking, met later op de dag kans op enige lichte regen. Maar dat is niet veel en het is ondank de sterkere wind nog een aangename dag met 7 tot 9 graden. Ná het weekend is het op maandag droog met een zuidenwind en zonnige perioden, dinsdag is er weer meer bewolking en woensdag is er kans op een bui. Maar nog minimaal een week zijn de veranderingen maar klein.