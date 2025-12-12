Schaatsbaan geopend op Veenlustplein: start van winters weekend in Veendam

VEENDAM – Het winterseizoen in Veendam werd vandaag officieel geopend: op het Veenlustplein lag sinds vanmiddag een tijdelijke kunstschaatsbaan. Jong en oud kon vandaag gratis de ijzers onderbinden. De baan was vrijdag open tot 18:00 uur.
De schaatsbaan vormt de aftrap van een sfeervol weekend in het centrum, want ook de vertrouwde winterkerstfair staat weer op het programma. Op zaterdag 13 december van 13:00 tot 21:00 uur en zondag 14 december van 13:00 tot 17:00 uur vullen tientallen kramen het centrum met winterse artikelen, muziek en een knus horecaplein, ingericht door de serviceclubs van Veendam.
Tijdens de fair is er volop extra sfeer: van de levende kerststal tot het grote Dickensfestival met prachtig uitgedoste personages. Op zaterdag rond 16:00 uur vindt bovendien de intocht van de kerstman plaats. Hij vertrekt vanaf de Kerkstraat en arriveert op het Raadhuisplein, waar wethouder Henk Jan Schmaal hem welkom zal heten. De kerstman komt in een arrenslee getrokken door paarden en deelt daarna lekkers uit in het centrum. Ook zondag is hij aanwezig voor foto’s en ontmoetingen.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl