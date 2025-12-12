Succesvolle afronding MBO Entree-Praktijk traject Groenvoorziening bij Wedeka

REGIO – Vijftien deelnemers van Wedeka-locaties in Veendam, Stadskanaal, Nieuw-Buinen en Ter Apel hebben het afgelopen halfjaar met veel enthousiasme gewerkt aan het behalen van een praktijkverklaring MBO Entree in de Groenvoorziening. Het traject bood hen niet alleen vakinhoudelijke kennis, maar ook ruimte om persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen. Het resultaat: een prachtige prestatie waar zowel deelnemers als begeleiders trots op mogen zijn.
De praktijkverklaring, verzorgd door MBO Terra, is een belangrijke stap richting meer vakmanschap en kwaliteit binnen de organisatie. “We laten zien hoe waardevol het is om samen te investeren in groei en ontwikkeling,” aldus Wedeka-directeur Johan Hamster. Het traject werd afgesloten met een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van de gemeente Veendam. Daar ontvingen de deelnemers bloemen uit handen van wethouder Bert Wierenga.
Naast de officiële erkenning waren er inspirerende verhalen van leermeesters, die benadrukten hoe belangrijk motivatie en doorzettingsvermogen zijn in het vak. Met deze stap zet Wedeka in op het versterken van kennis en plezier in het werk. Naast de leerweg in het groen starten binnenkort nog een keur aan andere opleidingen voor deelnemers van binnen en buiten het sociale ontwikkelbedrijf.
Bron en foto: Wedeka