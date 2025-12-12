VVD Stadskanaal kiest politiek ervaren vrouwelijke top en jong talent

STADSKANAAL – Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft de VVD Stadskanaal de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De leden kozen daarbij Linda Huizing (39) als lijsttrekker. Met twee politiek ervaren vrouwen op plek 1 en 2 en daaronder jong, gedreven talent, presenteert de VVD een sterke en toekomstgerichte lijst.
De volledige lijst luidt als volgt:
Linda Huizing (39) – 8 jaar raadservaring
Joëlle Ham (34) – 8 jaar raadservaring
Saem Bouwers (20)
Marnix Kuper (26)
Goedhart Borgesius (74) – 19 jaar raadservaring en 8 jaar wethouder, voorgedragen als wethouders kandidaat
Voorzitter Tom van der Meulen reageert enthousiast op de samenstelling van de lijst: “Met twee ervaren vrouwen bovenaan en daarachter jong talent kiest de VVD Stadskanaal voor vernieuwing én bewezen kwaliteit. En met een zeer ervaren wethouders kandidaat als Goedhart Borgesius hebben we een team dat klaar is om verantwoordelijkheid te nemen.”
Lijsttrekker Linda Huizing benadrukt de gezamenlijke ambitie: “Ik ben trots op dit brede en diverse team. De combinatie van ervaring, nieuwe energie en betrokkenheid geeft vertrouwen voor de komende jaren. Samen willen we een sterk liberaal geluid laten horen voor alle inwoners van Stadskanaal.”
Met de vaststelling van de lijst en de aanwijzing van de wethouders kandidaat zet de VVD Stadskanaal een duidelijke stap richting de gemeenteraadsverkiezingen.
Bron: Linda Huizing