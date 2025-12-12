Wethouder Gert Engelkens bezoekt Thuiskamer in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Wethouder Gert Engelkens bracht op 11 december een bezoek aan de Thuiskamer in dorpshuis De Akkerschans in Bad Nieuweschans. Hier organiseert Sociaal Werk Oldambt elke donderdagmiddag een activiteit voor inwoners van het dorp. Dorpsbewoners ontmoeten elkaar maar er is ook ruimte om vragen te stellen over voorzieningen, zoals de Wmo-taxi of huishoudelijke hulp. “Mooi om te zien dat bewoners kennis met elkaar maken en elkaar kunnen helpen”, vindt Gert Engelkens.
Zelfredzaamheid
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat mensen die zich niet zelf kunnen redden ondersteuning krijgen, zoals dagbesteding of hulp in de huishouding. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. De nieuwe Wmo-beleidsvisie van de gemeente Oldambt gaat uit van de zelfredzaamheid van inwoners. Uitgangspunt van de Wmo-visie is dat inwoners eerst zelf, of met hulp van hun omgeving, hun hulpvragen proberen op te lossen. Als dat niet voldoende is, zorgt de gemeente voor passende ondersteuning. Zo is er maatwerk beschikbaar voor degenen die dit echt nodig hebben. Deel van het beleid is het bevorderen van sociale samenhang en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. De visie wordt op 17 december ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Eigen bijdrage
In de nieuwe beleidsvisie houdt de gemeente rekening met toekomstige ontwikkelingen in de Wmo. Inwoners die gebruik willen maken van de Wmo, betalen hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2027 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. “Dat is goed nieuws”, vindt wethouder Gert Engelkens. “Dit is een manier om de gemeentelijke Wmo-dienstverlening beschikbaar te houden voor inwoners die de hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben en die niet zelf kunnen organiseren. We willen wel dat het Rijk haast maakt met de nieuwe aanpak.“
Nij Begun
De Sociale Agenda van Nij Begun biedt ook kansen voor de Wmo-beleidsvisie en de inzet op sociale samenhang. Zo komt er extra geld beschikbaar voor dorps- en buurthuizen en dorpsondersteuners.
Bron: Gemeente Oldambt