Wie wordt de Veendammer van het Jaar 2025?

VEENDAM – Voor de achttiende keer organiseert de gemeente Veendam de verkiezing ‘Veendammer van het Jaar’. Inwoners worden uitgenodigd om een persoon, club, groep of organisatie voor te dragen voor de titel ‘Veendammer van het Jaar 2025’. Wie volgt huidig titelhouder Rink Oosting op? Nominaties kunnen tot en met 31 december 2025 worden ingestuurd.
Waar moet een Veendammer van het Jaar aan voldoen?
Het gaat om de Veendammer(s), die een positieve bijdrage aan Veendam geleverd heeft/hebben. De potentiële ‘Veendammer van het Jaar 2025’ moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
- Het betreft een persoon en/of organisatie
- De genomineerde(n) zijn woonachtig in de gemeente Veendam.
- De genomineerde(n) hebben op een positieve manier de aandacht op Veendam gevestigd.
- De genomineerde(n) hebben een goede reputatie.
- De genomineerde(n) zijn net een beetje anders (opvallend) dan anderen.
Voordragen
In de motivatie bij de voordracht moet duidelijk worden toegelicht waarom de betreffende kandidaat de titel verdient. De nieuwe jury, onder voorzitterschap van Max Bentum, beoordeelt de binnengekomen nominaties begin januari. De jury bestaat verder uit Jos Kraan, Angelina Veldhuis-Kuik en Peter Panneman.
Meer informatie is te vinden op www.veendam.nl.
Bron: Gemeente Veendam