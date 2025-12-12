SMEERLING – Zondag 28 december wordt een winterwandeling door het Dal van de Ruiten Aa gehouden. Beleef de stilte van Westerwolde
Zin in frisse lucht en een vleugje wintermagie? Natuurmonumenten organiseert op zondag 28 december een winterwandeling door het Dal van de Ruiten Aa. Samen met de boswachter ontdek je hoe dit prachtige beekdal in Westerwolde tot rust komt in de winter.
De kronkelende Ruiten Aa, de verstilde velden en de houtwallen vormen een landschap dat je in elk seizoen verrast, maar in de winter is het extra bijzonder. Onderweg hoor je verhalen over dieren die zich schuilhouden, planten die zich voorbereiden op het voorjaar en hoe Natuurmonumenten dit unieke gebied beschermt.
Praktische informatie
- Datum en tijd: zondag 28 december van 10.00 uur tot 13.30 uur
- Aanmelden voor deze excursie is verplicht en kan op de website van Natuurmonumenten.
- De excursie start op de parkeerplaats van Gasterij Natuurlijk Smeerling
- De excursie is geschikt voor volwassenen.
- Honden zijn tijdens deze activiteit niet toegestaan.
- Leden van Natuurmonumenten krijgen 30% korting op excursies, lid worden kan hier!
- Vergeet niet om je eigen verrekijker mee te nemen.
Tip: Trek stevige schoenen aan en kleed je naar het weer.
Waarom meedoen?
Even weg van de drukte, genieten van frisse lucht en verhalen die het landschap tot leven brengen. Een perfecte kans om Westerwolde in winterrust te ervaren.
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch