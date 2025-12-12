Workshop kerstvouwen in bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – Op zaterdag 13 december is er een vouw-workshop met boeken in de bibliotheek, het thema is kerst.
Het vouwen van oude boeken tot kerstfiguren is een creative duurzame manier om boeken nieuw leven in te blazen door er kerstversieringen van te maken. Door de bladzijde op een specifieke manier te vouwen, kun je allerlei figuren creëren zoals kerstboemen, sterren enz.
Kom gezellig langs en geef je op. Meedoen is gratis!
Bibliotheek Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 2519675 DG Winschoten
Bron: Henriëtte Wolda