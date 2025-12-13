Auto belandt op de zijkant bij aanrijding Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 13 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE ZON | HEEL WEINIG VERANDERING

Het is allemaal nogal bewolkt begennen maar in de loop van de dag komen er ook opklaringen en vanavond is het vrij helder. Het is ook vrij zacht met een maximumtemperatuur van 10 graden en een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.

Vannacht is er een zwakke zuídenwind en dan raakt het weer overwegend bewolkt. Minimumtemperatuur vannacht rond 4 graden. Morgen is daarna een dag met een wisselende bewolking en af en toe zon. Het lijkt morgen toch ook droog te blijven en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 8 of 9 graden.

Maandag is het ook droog met wat meer zonnige perioden en een zuidenwind, dinsdag is er later op de dag kans op een drup regen. Maar veel zal dat niet zijn en woensdag en donderdag lijken nog vrijwel droog te zijn. Pas vrijdag is er een redelijke kans op wat regen. Er zijn voorlopig weinig veranderingen van temperatuur.