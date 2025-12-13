Auto belandt op de zijkant bij aanrijding Winschoten

WINSCHOTEN – Bij een aanrijding in Winschoten is een personenauto op de zijkant tot stilstand gekomen.
De hulpdiensten werden vanmiddag rond half drie gealarmeerd voor een aanrijding tussen twee personenauto’s op de kruising van de AJ Romijnweg met de MJ van Olmstraat. Na de aanrijding kwam een van de wagens op zijn zijkant tot stilstand.
Er kwamen twee ambulances ter plaatse. Het is niet bekend of vervoer van betrokkenen naar een ziekenhuis noodzakelijk was.
De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Foto’s: Chris Kranenborg