Foto/videoverslag van een sfeervolle Kersttour door Oost Groningen

STADSKANAAL, WESTERWOLDE, OLDAMBT – Op vrijdag 12 december 2025 vond de Kersttour Groningen 2025 plaats: een sfeervolle rondrit met auto’s door Stadskanaal en omgeving, in het gebied van Ter Apel tot Winschoten. In de vroege avond verzamelden de deelnemers zich bij GAMMA in Stadskanaal, waar rond 17:30 uur het startmoment van de tour was gepland. Ook de finish van de rondrit vond plaats in Stadskanaal.
De Kersttour is een feestelijke tocht met verlichte en versierde voertuigen. Bestuurders konden zich vooraf aanmelden om deel te nemen aan de rondrit met hun eigen voertuig. Daarbij gold dat de voertuigen geschikt moesten zijn voor deelname aan het reguliere verkeer, met een minimale rijsnelheid van circa 30 km/u, zodat de stoet veilig en soepel kon verlopen.
Kenmerkend voor de Kersttour is de gezellige en feestelijke ambiance. De stoet van verlichte auto’s zorgde voor een opvallend en kleurrijk beeld in Stadskanaal en de omliggende plaatsen.
Tekst/video: Freddy Stötefalk
Foto’s: Freddy Stötefalk en Anita Meis