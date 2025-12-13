Jan Wilts overtuigend winnaar derde klaverjasavond v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond vond de derde klaverjasavond van het nu lopende seizoen van de v.v. Westerwolde plaats.

Ook dit keer was er weer een prima opkomst. Maar liefst 37 klaverjassers wisten deze avond de weg naar de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde te vinden, hetgeen een nieuw record is in de clubgeschiedenis van het klaverjassen.

Na de slotpuntentelling bleek dat Jan Wilts deze avond de hoogste score had behaald. In vier keer twaalf spelletjes wist hij 5733 punten bij elkaar te kaarten. Hiermee behaalde hij tevens de hoogste score van dit seizoen tot dusver. Op de tweede plaats eindigde Jan Hendrik Veldman met een score van 5342 punten. Hij werd op de voet gevolgd door nummer drie, Leendert Boltjes, met 5302 punten. Ook Jan van Hoorn (5253), Henk Hebers sr. (5136), Kina Uildriks (5050) en Anneke Kloppenborg (5044) scoorden meer dan 5000 punten.

Na drie speelavonden gaat Jan Wilts nu ook aan de leiding in het algemeen klassement en wel met een score van 15.240 punten. Gemiddeld per speelavond iets meer dan 5000 punten dus. Op zich zegt dit tussenklassement nog niet zoveel, omdat aan het eind van het kaartseizoen alleen de vijf beste speelavonden meetellen voor het kampioenschap. Zoals gebruikelijk was er ook aan het eind van deze speelavond voor iedere deelnemer een vleesprijs.

Om dus in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april.

Leuk te vermelden is dat Mark Vrieze, de barmedewerker van deze avond, met de hoofdprijs van de kerstverloting naar huis ging. Hij nam een boodschappenbon ter waarde van € 70,00, te besteden bij JUMBO Vlagtwedde, in ontvangst. De kerstverloting werd georganiseerd door Heerke Beukema en Geert Alberts. Vermeldenswaard is dat JUMBO Vlagtwedde ook de hapjesschalen voor deze kaartavond beschikbaar stelde. Een extra prijs, een tegoedbon van Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan uit Vlagtwedde, werd gewonnen door Loeki van Hoorn.

De volgende klaverjasavond staat gepland op vrijdag 16 januari om 19.30, eveneens in de kantine op het sportpark. In de daaropvolgende maand is de speeldatum vastgezet op vrijdag 13 februari.

Tekst en foto’s: HJ Pleiter