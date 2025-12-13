Knusse Kerst-Inn bij Dorpshuis ’t Ganzenust Vriescheloo

VRIESCHELOO – Bij Dorpshuis ’t Ganzenust wordt vandaag een Kerst-Inn georganiseerd.
De Kerst-Inn is klein, knus en gezellig. Er staan stands met onder anderen kerst decoraties, jam, curiosa, kunst, schoenen, huisgemaakte Westerwoldse olie en zalf en hondensnacks. Ook loopt er een ‘schaapherder’ rond.
Buiten kunnen kinderen marshmallows roosteren.
Voor de lekkere trek is in de tent, waar een a capella koor kerstliederen ten gehore brengt, warme chocomelk, glühwein, snert en broodjes hamburger te koop.
De markt duurt nog tot 20.00 uur.
Foto’s: Jan Glazenburg