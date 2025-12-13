DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Dörpen
Vrijdag is rond middernacht bij een schuur aan de Neudörpen ingebroken. De dader vernielde een venster om het pand binnen te komen. Voor zover bekend is er niets gestolen. De schade bedraagt 150 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.
Sögel
Vanmorgen is aan de Sassenberg een Mercedes tegen de gevel van een kapsalon en tegen een geparkeerde auto gereden. De 83 jarige bestuurster raakte daarbij niet gewond. De schade wordt op 18.000 euro geschat.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland