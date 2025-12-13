Nostalgie bij WinterWelVaart Sappemeer

SAPPEMEER – Vandaag was de Historische Scheepswerf Wolthuis het toneel voor de WinterWelVaart Sappemeer.
De werf bij het (oude) Winschoterdiep kent een lange geschiedenis en is één van de oudste scheepswerven in de provincie Groningen. Op de plaats waar nu de Historische Scheepswerf Wolthuis ligt, is al meer dan 300 jaar een scheepswerf gevestigd. Ook vandaag waren er historische schepen te bewonderen.
Bezoekers kondenaan boord van De ‘Gebroeders Luden’ (1965), de legendarische KNRM-reddingboot van het station Oostmahorn en later Lauwersoog, een rondleiding krijgen, of een kijkje nemen op de luxemotor ‘Nomadisch’ uit 1928 met haar unieke Nering-Bögel gloeikopmotor. Ook meerden de ‘Evenaar’ en de ‘Familietrouw’, het museumschip van het Veenkoloniaal Museum, aan. De spitse praam is het oudste, gebouwd in 1894, nog in originele staat verkerende schip in de provincie Groningen en nog helemaal ‘zeilwaardig’.
In het werfgebouw was een gezellige infomarkt met kraampjes over historische scheepsbouw, scheepvaart en watersport. Ook waren er maritieme schilderijen en tekeningen, scheepsmodellen en scheepsmotoren te zien. Traditiegetrouw trad het Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts op.
Voor de inwendige mens was er de Wolthuisgehaktbal weer te verkrijgen. Ook kon met aanschuiven bij het traditionele Captain’s Diner of een pondje paling mee naar huis nemen. Deze werd ter plekke gerookt door de ambachtelijke palingboer.
WinterWelVaart Sappemeer is onderdeel van WinterWelVaart, een evenement van Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Midden Groningen, provincie Groningen en vele vrijwilligers. Van 19 t/m 21 december meren 18 sfeervol verlichte historische schepen voor WinterWelVaart aan in Groningen stad in het A-Kwartier; aan de Hoge, Lage en Kleine der A en aan de Pottebakkersrijge.
Foto’s: Gerda Boeijing