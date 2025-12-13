Publiek geniet van de Santaride in Onstwedde

ONSTWEDDE – De kerstman verruilde dit jaar zijn rendieren voor paardenkracht tijdens de Santaride bij Manege de Driesporen.
Manege de Driesporen in Onstwedde organiseerde vandaag het bijzonder feestelijk spektakel: de Santaride. Om drie uur vertrok vanaf Manege de Driesporen een vrolijke, bont versierde optocht, waarbij ruiters, menners en soms ook paarden in volledige kerststijl waren uitgedost, voor een sfeervol defilé door het dorp.
Langs de route genoot het publiek zichtbaar van dit magische kerst tafereel.
Na afloop worden alle deelnemers op de manege getrakteerd op warme chocolademelk met iets lekkers.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg