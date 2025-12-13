Tweede editie Winter Wonder Wandeling in Ter Apel groot succes

TER APEL – De tweede editie van de Winter Wonder Wandeling in Ter Apel is vrijdagavond zeer succesvol verlopen. Maar liefst meer dan 850 wandelaars deden mee aan de sfeervolle winterwandeling van 6 kilometer. Ter vergelijking: vorig jaar namen nog 650 deelnemers deel en dat was vorig jaar met de verwachte 300 deelnemers ruim schoots overtroffen. De organisatie kan daarmee spreken van een groeiend en geliefd evenement.



De start en finish vonden plaats bij Camping Moekesgat in Ter Apel. De route voerde de deelnemers langs diverse karakteristieke en sfeervol verlichte locaties in het dorp en de omliggende bossen. De route liep langs het Fietje richting de Havenstraat daar wandelden de deelnemers naar de Kerstmarkt in Borg Westerwolde. Vervolgens ging de verlichte route door het park. Daar stond een prachtig versierde arrenslee opgesteld, met een mooi paard ervoor gespannen, wat zorgde voor een echte wintersfeer.



Bij Brasserie en Lunchnroon Enjoy was een pauze moment en ging de route over de Hoofdstraat en over de vlonder langs het Stads Ter Apelkanaal, via de Oudeweg richting de RSG. Hier zorgden de Midwinterhoornblazers uit Dalen met hun indrukwekkende Alpenhoornklanken voor een bijzonder muzikaal moment. De gehele route was verlicht met glazen potjes met kaarslicht, wat zorgde voor een warme en magische uitstraling.



Vervolgens wandelden de deelnemers langs het gerestaureerde Stadspoort bij het Klooster. In het Klooster was een prachtig verlichte route uitgezet en in de Kloosterkerk bracht een koor een sfeervol optreden ten gehore. Daarna ging de tocht door de Ter Apelerbossen terug richting Camping Moekesgat.



Bij de finish waren gezellige kerstkraampjes ingericht, waarin diverse goede doelen werden gesteund. Bezoekers konden er terecht voor onder andere snert en warme knakworst. In het Beachhouse trad de band Covers & Cake op en werd de avond feestelijk afgesloten. Opvallend was dat veel wandelaars zelf ook verlichting hadden meegenomen als versiering, wat bijdroeg aan de bijzondere sfeer.



De Winter Wonder Wandeling werd georganiseerd door Stichting Avond Wandel4daagse Ter Apel, met dank aan Nathalie Wieringa, Annemarie Westen en Mary Sassen-Kooijman, samen met de inzet van vele vrijwilligers. Het evenement kwam tot stand dankzij een fijne samenwerking met verschillende scholen, verenigingen, organisaties en bedrijven zoals Camping Moekesgat.



De organisatie laat weten:

“Wij zijn dankbaar en trots op deze samenwerking en de verbinding die we samen in ons mooie Ter Apel mogen ervaren.”



André Dümmer