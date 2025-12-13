Vuurwerk in beslag genomen in Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Donderdag heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen.
Donderdag zagen agenten in Nieuw-Buinen een overdracht plaatsvinden. Nadat ze de desbetreffende personen controleerden, bleek dat er een grote hoeveelheid vuurwerk was afgegeven. Zo werd er in totaal 80 nitraten en 5 shellmortieren aangetroffen.
Vervolgens maakte de politie een doorstap in de woning, waar ze nog eens 418 nitraten, 19 shell mortieren, een schietbuis, 45 black thunders en 2 Cipolla’s aantroffen. Al het vuurwerk is in beslag genomen.