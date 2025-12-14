Brand bij PreZero Emmen

EMMEN – Rond half twee vanmiddag is brand uitgebroken bij afvalverwerker PreZero aan de Vasco da Gamastraat in Emmen.
Donkere rookwolken komen vrij bij een brand in een loods van afvalverwerker PreZero aan de Vasco da Gamastraat in Emmen. Brandweerkorpsen van Emmen, Klazienaveen, Emmer-Compascuum en Schoonebeek zijn bezig het vuur te blussen.
Naar verluidt was er een broeialarm is afgegaan vanwege een broeiende bult afval.
Deze PreZero locatie dient als inzamellocatie. Er komen verschillende afvalsoorten zoals puin, hout, papier en karton, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval binnen. Deze afvalsoorten worden gescheiden en opgebulkt. Dit gaat vervolgens via diverse wagens naar andere locaties waar deze afvalsoorten verwerkt worden.
Video: ingezonden