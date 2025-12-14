Feestelijke Santaride fleurt Onstwedde op

ONSTWEDDE – Zaterdagmiddag was Onstwedde het decor voor een feestelijke Santaride. Een kleurrijke parade met gezellige kerstmannen, sneeuwpoppen en andere sfeervolle kersttaferelen trok door het dorp. Ongeveer veertig paarden namen deel aan de stoet, die speciaal werd georganiseerd door Manege de Driesporen om in de donkere dagen voor kerst wat extra licht en vrolijkheid te brengen.
De optocht reed bewust langs de zorghuizen in het dorp, zodat ook de bewoners daar konden meegenieten van het kerstgevoel. Onder een stralend winterzonnetje en begeleid door gezellige kerstmuziek trok de parade door de straten van Onstwedde. Langs de route had zich veel publiek verzameld, dat zichtbaar genoot van het bijzondere schouwspel.
Alle deelnemers, afkomstig uit de wijde omgeving, hadden veel aandacht besteed aan hun outfits, wat zorgde voor een extra feestelijk geheel. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers verliep het evenement in goede orde. Bij terugkomst op de manege stond er voor iedereen warme chocolademelk met iets lekkers klaar.
Met deze Santaride hopen de organisatoren een glimlach te hebben kunnen bezorgen aan iedereen die dat in deze dagen goed kan gebruiken.
Klik HIER voor onze reportage.
Bron: Dorien Smith
Foto’s: Freerk Boskers